توكنوميكس PuppaCoin ($PUPPA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PuppaCoin ($PUPPA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PuppaCoin ($PUPPA) A memecoin with a focus on high quality crypto-themed content. Producing comedic animated videos, gifs and memes related to current crypto events and figures in the space. There are two primary video series; "Lore" videos which tell the story of popular influencers, and "Wide Web Weekly" that summarizes current top crypto news stories. The content centers around the main character PUPPA, a gym bro who likes to "PWUMP" iron and the trading chart! الموقع الرسمي: https://puppacoin.com/ اشتر $PUPPA الآن!

توكنوميكس PuppaCoin ($PUPPA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PuppaCoin ($PUPPA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.24K $ 12.24K $ 12.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00179116 $ 0.00179116 $ 0.00179116 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00001224 $ 0.00001224 $ 0.00001224 معرفة المزيد عن سعر PuppaCoin ($PUPPA)

توكنوميكس PuppaCoin ($PUPPA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PuppaCoin ($PUPPA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $PUPPA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $PUPPA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $PUPPA، استكشف السعر المباشر لتوكن $PUPPA!

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