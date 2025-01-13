سعر PuppaCoin ($PUPPA)
سعر PuppaCoin ($PUPPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $PUPPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PuppaCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر PuppaCoin خلال اليوم هو +4.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PuppaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PuppaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PuppaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PuppaCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.22%
|30 يوم
|$ 0
|-29.54%
|60 يوم
|$ 0
|-83.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PuppaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+4.22%
-23.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin with a focus on high quality crypto-themed content. Producing comedic animated videos, gifs and memes related to current crypto events and figures in the space. There are two primary video series; "Lore" videos which tell the story of popular influencers, and "Wide Web Weekly" that summarizes current top crypto news stories. The content centers around the main character PUPPA, a gym bro who likes to "PWUMP" iron and the trading chart!
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