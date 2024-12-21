سعر PUNK3493 (PUNK3493)
سعر PUNK3493 (PUNK3493) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.57K. يتم تحديث سعر PUNK3493 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUNK3493 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K
- تغيير سعر PUNK3493 خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-81.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUNK3493: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.87%
-41.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.
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