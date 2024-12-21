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سعر PUNK3493 (PUNK3493) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.57K . يتم تحديث سعر PUNK3493 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUNK3493 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K - تغيير سعر PUNK3493 خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر PUNK3493 (PUNK3493) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUNK3493 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.87% 30 يوم $ 0 -81.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUNK3493 (PUNK3493)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUNK3493: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00295636$ 0.00295636 $ 0.00295636 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) -41.39%

معلومات سوق PUNK3493 (PUNK3493)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: