سعر PUNK (SPUNK)
سعر PUNK (SPUNK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.19K. يتم تحديث سعر SPUNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUNK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر PUNK خلال اليوم هو +10.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.51M
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خلال اليوم، كان سعر PUNK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUNK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUNK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUNK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.58%
|30 يوم
|$ 0
|-69.11%
|60 يوم
|$ 0
|-88.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUNK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.07%
+10.58%
-36.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.
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