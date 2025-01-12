سعر Pungu (PUNGU)
سعر Pungu (PUNGU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.17K. يتم تحديث سعر PUNGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pungu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.78
- تغيير سعر Pungu خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pungu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pungu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pungu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pungu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.32%
|30 يوم
|$ 0
|-27.96%
|60 يوم
|$ 0
|-11.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pungu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-1.32%
-26.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pungu is a long-term memecoin on Solana for investors that like to HODL.
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