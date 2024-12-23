سعر Pundi X PURSE (PURSE)
سعر Pundi X PURSE (PURSE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.37M. يتم تحديث سعر PURSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pundi X PURSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.52K
- تغيير سعر Pundi X PURSE خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.46B
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خلال اليوم، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-24.46%
|60 يوم
|$ 0
|-15.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundi X PURSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.46%
-11.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.
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