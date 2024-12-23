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سعر Pundi X PURSE (PURSE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.37M . يتم تحديث سعر PURSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pundi X PURSE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.52K - تغيير سعر Pundi X PURSE خلال اليوم هو +0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.46B

أداء سعر Pundi X PURSE (PURSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundi X PURSE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.46% 30 يوم $ 0 -24.46% 60 يوم $ 0 -15.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pundi X PURSE (PURSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundi X PURSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00990304$ 0.00990304 $ 0.00990304 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.46% تغير السعر (7 أيام) -11.83%

معلومات سوق Pundi X PURSE (PURSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: