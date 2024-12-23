سعر Pundi X (PUNDIX)
سعر Pundi X (PUNDIX) المباشر لليوم هو USD 0.44886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.99M. يتم تحديث سعر PUNDIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pundi X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.57M
- تغيير سعر Pundi X خلال اليوم هو +4.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 258.39M
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خلال اليوم، كان سعر Pundi X مقابل USD هو $ +0.01997876 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundi X مقابل USD هو $ -0.0231018815 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundi X مقابل USD هو $ +0.0595900251 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundi X مقابل USD هو $ +0.02281579965006877 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01997876
|+4.66%
|30 يوم
|$ -0.0231018815
|-5.14%
|60 يوم
|$ +0.0595900251
|+13.28%
|90 يوم
|$ +0.02281579965006877
|+5.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundi X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
+4.66%
-19.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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