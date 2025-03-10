سعر Pundi AI (PUNDIAI)
سعر Pundi AI (PUNDIAI) المباشر لليوم هو USD 9.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.77M. يتم تحديث سعر PUNDIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pundi AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52M
- تغيير سعر Pundi AI خلال اليوم هو -12.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.10M
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خلال اليوم، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ -1.292355657834271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.292355657834271
|-12.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-12.28%
-42.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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