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سعر Pundi AI (PUNDIAI) المباشر لليوم هو USD 9.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.77M . يتم تحديث سعر PUNDIAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pundi AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52M - تغيير سعر Pundi AI خلال اليوم هو -12.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.10M

أداء سعر Pundi AI (PUNDIAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ -1.292355657834271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundi AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.292355657834271 -12.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pundi AI (PUNDIAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.02$ 9.02 $ 9.02 24 ساعة مرتفع $ 10.57$ 10.57 $ 10.57 عالية طوال الوقت $ 17.39$ 17.39 $ 17.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -12.28% تغير السعر (7 أيام) -42.30%

معلومات سوق Pundi AI (PUNDIAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: