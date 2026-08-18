سعر Punchy Puff اليوم

السعر المباشر لمشروع Punchy Puff (PUNCHY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUNCHY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUNCHY.

يحتل Punchy Puff حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,827، مع عرض متداول قدره 500.00M PUNCHY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUNCHY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUNCHY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Punchy Puff (PUNCHY)

القيمة السوقية $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 499,996,580.132672 499,996,580.132672 499,996,580.132672

القيمة السوقية الحالية لـ Punchy Puff هي $ 36.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUNCHY يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 499996580.132672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.83K.