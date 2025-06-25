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سعر Pumps Gone Crazy (PGC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 591.72K . يتم تحديث سعر PGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pumps Gone Crazy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pumps Gone Crazy خلال اليوم هو +95.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Pumps Gone Crazy (PGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ +0.00028898 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028898 +95.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pumps Gone Crazy (PGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pumps Gone Crazy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00105421$ 0.00105421 $ 0.00105421 تغير السعر (1 ساعة) +3.10% تغير السعر (1يوم) +95.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pumps Gone Crazy (PGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: