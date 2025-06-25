سعر Pumps Gone Crazy (PGC)
سعر Pumps Gone Crazy (PGC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 591.72K. يتم تحديث سعر PGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pumps Gone Crazy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pumps Gone Crazy خلال اليوم هو +95.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ +0.00028898 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pumps Gone Crazy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028898
|+95.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pumps Gone Crazy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.10%
+95.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
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