سعر Pumpopoly (PUMPOPOLY)
سعر Pumpopoly (PUMPOPOLY) المباشر لليوم هو USD 3.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUMPOPOLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pumpopoly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.08
- تغيير سعر Pumpopoly خلال اليوم هو +3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUMPOPOLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUMPOPOLY.
خلال اليوم، كان سعر Pumpopoly مقابل USD هو $ +0.107671 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pumpopoly مقابل USD هو $ -0.3776159250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pumpopoly مقابل USD هو $ +0.2979962850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pumpopoly مقابل USD هو $ +0.316364548369656 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.107671
|+3.66%
|30 يوم
|$ -0.3776159250
|-12.38%
|60 يوم
|$ +0.2979962850
|+9.77%
|90 يوم
|$ +0.316364548369656
|+11.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pumpopoly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+3.66%
+5.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pumpopoly is a virtual real estate simulator reminiscent of classic real estate board games. Playable on all devices, the game features pixel art on an animated HTML5 canvas. The design objectives are simple: Provide players and promoters a fun and entertaining way to collect tokens passively. Player movement: Players collect a salary from the treasury on every move. However, if they arrive at another player's land they must pay rent to the owner for the privilege of parking. Parking is free at all lands owned by the City of Pumpopolis. Philosophy: Pumpopoly features a dynamically expanding game world. Land is an unending resource for players to improve upon. New city owned land is added an exponentially higher price for your satisfaction. Pumpopoly's dynamic game expansion ensures that in-game movements always have a lower average cost relative to the salary provided by the treasury. Buildings: There are currently five property types within the game: vacant, hovel, small townhouse, large townhouse and executive tower. All property types have 256 pixel art variations. City lands are sold as vacant lots. Players may upgrade their land by building improvements. Each improvement provides an exponential increase in rent. Level up: Players must have a qualifying in-game credit score to build improvements on their land. In-game credit scores are determined by the number of lands owned and the total number of active invitees. Additionally, players earn 50% commissions on all city land purchased by their invitees. Tokens: Pumpopoly players can choose to sell their land on the in-game market or export their property to a non-fungible token. All purchases within the game are denominated in native PUMPOPOLY fungible tokens. PUMPOPOLY is issued solely from the game contract. Similar to land prices, the price of PUMPOPOLY tokens sold by the game contract increases at an exponential rate as they are issued.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PUMPOPOLY إلى AUD
A$4.9105
|1 PUMPOPOLY إلى GBP
￡2.4705
|1 PUMPOPOLY إلى EUR
€2.9585
|1 PUMPOPOLY إلى USD
$3.05
|1 PUMPOPOLY إلى MYR
RM13.725
|1 PUMPOPOLY إلى TRY
₺108.3665
|1 PUMPOPOLY إلى JPY
¥474.702
|1 PUMPOPOLY إلى RUB
₽316.041
|1 PUMPOPOLY إلى INR
₹264.069
|1 PUMPOPOLY إلى IDR
Rp49,999.992
|1 PUMPOPOLY إلى PHP
₱178.791
|1 PUMPOPOLY إلى EGP
￡E.153.6895
|1 PUMPOPOLY إلى BRL
R$18.4525
|1 PUMPOPOLY إلى CAD
C$4.392
|1 PUMPOPOLY إلى BDT
৳370.819
|1 PUMPOPOLY إلى NGN
₦4,743.36
|1 PUMPOPOLY إلى UAH
₴128.649
|1 PUMPOPOLY إلى VES
Bs164.7
|1 PUMPOPOLY إلى PKR
Rs850.767
|1 PUMPOPOLY إلى KZT
₸1,618.025
|1 PUMPOPOLY إلى THB
฿105.103
|1 PUMPOPOLY إلى TWD
NT$100.3755
|1 PUMPOPOLY إلى CHF
Fr2.7755
|1 PUMPOPOLY إلى HKD
HK$23.729
|1 PUMPOPOLY إلى MAD
.د.م30.683