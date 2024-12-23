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سعر pumpBTC (PUMPBTC) المباشر لليوم هو USD 94,535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 503.94M . يتم تحديث سعر PUMPBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pumpBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.70K - تغيير سعر pumpBTC خلال اليوم هو -1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.33K

أداء سعر pumpBTC (PUMPBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ -1,705.54331833708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ -3,417.1377380000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ +40,432.4020695000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ +33,260.876189131646 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,705.54331833708 -1.77% 30 يوم $ -3,417.1377380000 -3.61% 60 يوم $ +40,432.4020695000 +42.77% 90 يوم $ +33,260.876189131646 +54.28%

تحليل سعر pumpBTC (PUMPBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pumpBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,544$ 93,544 $ 93,544 24 ساعة مرتفع $ 96,854$ 96,854 $ 96,854 عالية طوال الوقت $ 107,240$ 107,240 $ 107,240 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -1.77% تغير السعر (7 أيام) -7.44%

معلومات سوق pumpBTC (PUMPBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: