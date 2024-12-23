سعر pumpBTC (PUMPBTC)
سعر pumpBTC (PUMPBTC) المباشر لليوم هو USD 94,535. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 503.94M. يتم تحديث سعر PUMPBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pumpBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.70K
- تغيير سعر pumpBTC خلال اليوم هو -1.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.33K
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خلال اليوم، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ -1,705.54331833708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ -3,417.1377380000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ +40,432.4020695000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pumpBTC مقابل USD هو $ +33,260.876189131646 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,705.54331833708
|-1.77%
|30 يوم
|$ -3,417.1377380000
|-3.61%
|60 يوم
|$ +40,432.4020695000
|+42.77%
|90 يوم
|$ +33,260.876189131646
|+54.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pumpBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-1.77%
-7.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PumpBTC serves as a Liquid Restaking Solution for Babylon. PumpBTC aims to help BTC holders maximize yields through Babylon's liquid staking - essentially rebuilding WBTC with native yield. By abstracting complexities, PumpBTC facilitates effortless collaboration between users and Babylon node operators. Users can stake into Babylon with a single action through PumpBTC, immediately receiving liquidity tokens without waiting periods. Our mission is to bring DeFi into the Bitcoin ecosystem, driven by an ecosystem-centric approach and supported by seasoned DeFi experts and industry-leading partners.
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