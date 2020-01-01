توكنوميكس PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. الموقع الرسمي: https://pumptrumpsol.fun/ اشتر PUMPTRUMP الآن!

توكنوميكس PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.65K $ 7.65K $ 7.65K إجمالي العرض: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M العرض المتداول: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.65K $ 7.65K $ 7.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0030988 $ 0.0030988 $ 0.0030988 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

توكنوميكس PUMP TRUMP (PUMPTRUMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUMPTRUMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUMPTRUMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUMPTRUMP، استكشف السعر المباشر لتوكن PUMPTRUMP!

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