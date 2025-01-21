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سعر PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.0012831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M . يتم تحديث سعر PUMPTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUMP TRUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 987.53K - تغيير سعر PUMP TRUMP خلال اليوم هو +104.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ +0.00065572 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00065572 +104.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMP TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00051972$ 0.00051972 $ 0.00051972 24 ساعة مرتفع $ 0.0030988$ 0.0030988 $ 0.0030988 عالية طوال الوقت $ 0.0030988$ 0.0030988 $ 0.0030988 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +104.52% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: