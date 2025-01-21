سعر PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)
سعر PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.0012831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M. يتم تحديث سعر PUMPTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUMP TRUMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 987.53K
- تغيير سعر PUMP TRUMP خلال اليوم هو +104.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ +0.00065572 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMP TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00065572
|+104.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMP TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+104.52%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
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