سعر PUMP (PUMP)
سعر PUMP (PUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00001279. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.79K. يتم تحديث سعر PUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PUMP خلال اليوم هو -1.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUMP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUMP.
خلال اليوم، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ -0.0000006166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ +0.0000021466 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ +0.000002088122659771115 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.78%
|30 يوم
|$ -0.0000006166
|-4.82%
|60 يوم
|$ +0.0000021466
|+16.78%
|90 يوم
|$ +0.000002088122659771115
|+19.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-1.78%
+2.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PUMP is the secret force behind the rise of all those famous dog and cat memecoins you know today. While Doge, Shiba, Neiro, and the rest were grabbing the headlines, it was $PUMP who trained them into shape, pushing them through late-night sessions in a hidden dojo in the mountains of Kyoto. Every green candle, every pump—$PUMP was there, building their strength and turning them into the market movers they are today. Now, it’s time for $PUMP to step into the spotlight. The days of working behind the scenes are over. $PUMP isn’t just a token; it’s the trainer of the market, ready to flex for itself. Built on Solana, $PUMP is here to show that true gains come from hard work, discipline, and a relentless drive to pump the charts. The world wondered why those dog and cat coins kept pumping—now they’ll know the truth. It’s time to reveal the trainer, the legend, the one who lifts markets and builds memes into muscle: $PUMP. Join the movement and let’s show everyone how real pumps are made.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PUMP (PUMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PUMP والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PUMP إلى VND
₫0.33656885
|1 PUMP إلى AUD
A$0.0000196966
|1 PUMP إلى GBP
￡0.0000094646
|1 PUMP إلى EUR
€0.0000109994
|1 PUMP إلى USD
$0.00001279
|1 PUMP إلى MYR
RM0.0000542296
|1 PUMP إلى TRY
₺0.0005054608
|1 PUMP إلى JPY
¥0.0018564685
|1 PUMP إلى RUB
₽0.0010038871
|1 PUMP إلى INR
₹0.001105056
|1 PUMP إلى IDR
Rp0.2096720976
|1 PUMP إلى KRW
₩0.0175445546
|1 PUMP إلى PHP
₱0.0007265999
|1 PUMP إلى EGP
￡E.0.0006409069
|1 PUMP إلى BRL
R$0.0000702171
|1 PUMP إلى CAD
C$0.0000173944
|1 PUMP إلى BDT
৳0.0015634496
|1 PUMP إلى NGN
₦0.019737528
|1 PUMP إلى UAH
₴0.0005311687
|1 PUMP إلى VES
Bs0.00130458
|1 PUMP إلى PKR
Rs0.0036231512
|1 PUMP إلى KZT
₸0.0066337893
|1 PUMP إلى THB
฿0.0004173377
|1 PUMP إلى TWD
NT$0.0003775608
|1 PUMP إلى AED
د.إ0.0000469393
|1 PUMP إلى CHF
Fr0.0000103599
|1 PUMP إلى HKD
HK$0.0001002736
|1 PUMP إلى MAD
.د.م0.0001165169
|1 PUMP إلى MXN
$0.00024301