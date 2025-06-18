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سعر PUMP (PUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00001279 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.79K . يتم تحديث سعر PUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PUMP خلال اليوم هو -1.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر PUMP (PUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ -0.0000006166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ +0.0000021466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMP مقابل USD هو $ +0.000002088122659771115 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.78% 30 يوم $ -0.0000006166 -4.82% 60 يوم $ +0.0000021466 +16.78% 90 يوم $ +0.000002088122659771115 +19.51%

تحليل سعر PUMP (PUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001264$ 0.00001264 $ 0.00001264 24 ساعة مرتفع $ 0.00001335$ 0.00001335 $ 0.00001335 عالية طوال الوقت $ 0.00362533$ 0.00362533 $ 0.00362533 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -1.78% تغير السعر (7 أيام) +2.59%

معلومات سوق PUMP (PUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: