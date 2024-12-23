سعر PumaPay (PMA)
سعر PumaPay (PMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 323.85K. يتم تحديث سعر PMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PumaPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.63
- تغيير سعر PumaPay خلال اليوم هو -0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.48B
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خلال اليوم، كان سعر PumaPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PumaPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PumaPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PumaPay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.42%
|30 يوم
|$ 0
|+0.14%
|60 يوم
|$ 0
|+81.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PumaPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.64%
-0.42%
-5.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PumaPay is the first DeFi payment protocol to facilitate subscription payments and other advanced billing models. It democratizes payments by providing a solution that is permissionless, frictionless, free and open for all. It is known for introducing recurring billing to blockchain via its pioneered technology, the PullPayment Protocol. This tech inverses the direction of crypto transactions to enable a “pull” rather than “push” mechanism. This allows merchants to accept payments by pulling funds from customers’ wallets according to predefined terms. PumaPay currently facilitates crypto payments for high-risk industry giants in Adult Entertainment, Gaming & more. The solution offers a set of tools that enable smooth crypto transactions between merchants and individuals. This includes a business console, native mobile app, and fiat settlement layer. All transactions on the protocol are supported by its native token, PMA. An ERC20 token, it is the powerhouse behind PumaPay. The solution is free and enables speedy transaction processing.
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