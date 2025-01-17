سعر Puma (PUMA)
سعر Puma (PUMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.66
- تغيير سعر Puma خلال اليوم هو +4.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Puma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puma مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.59%
|30 يوم
|$ 0
|-11.95%
|60 يوم
|$ 0
|-14.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+4.59%
+4.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Puma - Unleashing the New King of Crypto
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