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سعر PulseX Incentive Token (INC) المباشر لليوم هو USD 2.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PulseX Incentive Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11M - تغيير سعر PulseX Incentive Token خلال اليوم هو +5.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PulseX Incentive Token (INC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PulseX Incentive Token مقابل USD هو $ +0.118792 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PulseX Incentive Token مقابل USD هو $ -0.6005721740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PulseX Incentive Token مقابل USD هو $ +0.0438577860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PulseX Incentive Token مقابل USD هو $ +0.013526226801763 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.118792 +5.56% 30 يوم $ -0.6005721740 -26.57% 60 يوم $ +0.0438577860 +1.94% 90 يوم $ +0.013526226801763 +0.60%

تحليل سعر PulseX Incentive Token (INC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PulseX Incentive Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24 ساعة مرتفع $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 عالية طوال الوقت $ 10.19$ 10.19 $ 10.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +5.56% تغير السعر (7 أيام) +47.11%

معلومات سوق PulseX Incentive Token (INC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: