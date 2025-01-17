سعر PulseMarkets (PULSE)
سعر PulseMarkets (PULSE) المباشر لليوم هو USD 0.01906214. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PULSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PulseMarkets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر PulseMarkets خلال اليوم هو +5.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PulseMarkets مقابل USD هو $ +0.00098355 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PulseMarkets مقابل USD هو $ -0.0029379618 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PulseMarkets مقابل USD هو $ -0.0032053312 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PulseMarkets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00098355
|+5.44%
|30 يوم
|$ -0.0029379618
|-15.41%
|60 يوم
|$ -0.0032053312
|-16.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PulseMarkets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+5.44%
+7.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pulse Token ( PULSE ) is an ERC-20 token meant to provide its holders with control over the governance, and thus future, of Pulse Markets, an open source, community driven prediction market platform that is built on NEAR Protocol and utilizes Flux Protocol's Data Oracle for market resolution. In addition to governance control, $PULSE empowers users through a unique alignment of incentives for market creation and liquidity provision for prediction markets launched on Pulse's decentralized application. The $PULSE token finds utility throughout markets created on pulse markets by allowing users to leverage the token as collateral for placing bets and liquidity provisioning.
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