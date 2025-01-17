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سعر PulseLaunch (LAUNCH) المباشر لليوم هو USD 0.01921602 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LAUNCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PulseLaunch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98K - تغيير سعر PulseLaunch خلال اليوم هو -0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PulseLaunch (LAUNCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PulseLaunch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PulseLaunch مقابل USD هو $ -0.0048661726 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PulseLaunch مقابل USD هو $ +0.0052626126 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PulseLaunch مقابل USD هو $ +0.008905951789407881 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.43% 30 يوم $ -0.0048661726 -25.32% 60 يوم $ +0.0052626126 +27.39% 90 يوم $ +0.008905951789407881 +86.38%

تحليل سعر PulseLaunch (LAUNCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PulseLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01897907$ 0.01897907 $ 0.01897907 24 ساعة مرتفع $ 0.02032161$ 0.02032161 $ 0.02032161 عالية طوال الوقت $ 0.125151$ 0.125151 $ 0.125151 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -0.43% تغير السعر (7 أيام) +16.21%

معلومات سوق PulseLaunch (LAUNCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: