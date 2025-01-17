سعر PulseCoin (PLSC)
سعر PulseCoin (PLSC) المباشر لليوم هو USD 0.01822654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PulseCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 663.14
- تغيير سعر PulseCoin خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PulseCoin مقابل USD هو $ -0.00012840120164427 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PulseCoin مقابل USD هو $ -0.0031890740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PulseCoin مقابل USD هو $ -0.0022554650 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PulseCoin مقابل USD هو $ -0.00486406416289293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012840120164427
|-0.69%
|30 يوم
|$ -0.0031890740
|-17.49%
|60 يوم
|$ -0.0022554650
|-12.37%
|90 يوم
|$ -0.00486406416289293
|-21.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PulseCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.69%
+33.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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