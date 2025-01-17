سعر PulseBitcoin (PLSB)
سعر PulseBitcoin (PLSB) المباشر لليوم هو USD 0.01202282. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PulseBitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19K
- تغيير سعر PulseBitcoin خلال اليوم هو -5.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PLSB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PLSB.
خلال اليوم، كان سعر PulseBitcoin مقابل USD هو $ -0.00064796314334697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PulseBitcoin مقابل USD هو $ -0.0014766018 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PulseBitcoin مقابل USD هو $ +0.0050128089 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PulseBitcoin مقابل USD هو $ +0.000407215648123627 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00064796314334697
|-5.11%
|30 يوم
|$ -0.0014766018
|-12.28%
|60 يوم
|$ +0.0050128089
|+41.69%
|90 يوم
|$ +0.000407215648123627
|+3.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PulseBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-5.11%
+5.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PulseBitcoin - The Faster, More Secure, Non-Polluting, Energy Efficient, Highly Scalable, DeFi Compatible; Bitcoin!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PLSB إلى AUD
A$0.0193567402
|1 PLSB إلى GBP
￡0.0097384842
|1 PLSB إلى EUR
€0.0116621354
|1 PLSB إلى USD
$0.01202282
|1 PLSB إلى MYR
RM0.05410269
|1 PLSB إلى TRY
₺0.4271707946
|1 PLSB إلى JPY
¥1.8712317048
|1 PLSB إلى RUB
₽1.2458046084
|1 PLSB إلى INR
₹1.0409357556
|1 PLSB إلى IDR
Rp197.0953783008
|1 PLSB إلى PHP
₱0.7047777084
|1 PLSB إلى EGP
￡E.0.605950128
|1 PLSB إلى BRL
R$0.072738061
|1 PLSB إلى CAD
C$0.0173128608
|1 PLSB إلى BDT
৳1.4617344556
|1 PLSB إلى NGN
₦18.697889664
|1 PLSB إلى UAH
₴0.5071225476
|1 PLSB إلى VES
Bs0.64923228
|1 PLSB إلى PKR
Rs3.3536454108
|1 PLSB إلى KZT
₸6.37810601
|1 PLSB إلى THB
฿0.4143063772
|1 PLSB إلى TWD
NT$0.3956710062
|1 PLSB إلى CHF
Fr0.0109407662
|1 PLSB إلى HKD
HK$0.0935375396
|1 PLSB إلى MAD
.د.م0.1209495692