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سعر Pulse3D (PULSE) المباشر لليوم هو USD 0.00079592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 793.07K . يتم تحديث سعر PULSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pulse3D الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.49K - تغيير سعر Pulse3D خلال اليوم هو +48.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Pulse3D (PULSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pulse3D مقابل USD هو $ +0.00026153 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulse3D مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulse3D مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulse3D مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026153 +48.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pulse3D (PULSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulse3D: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00051801$ 0.00051801 $ 0.00051801 24 ساعة مرتفع $ 0.00079307$ 0.00079307 $ 0.00079307 عالية طوال الوقت $ 0.00259373$ 0.00259373 $ 0.00259373 تغير السعر (1 ساعة) +8.85% تغير السعر (1يوم) +48.94% تغير السعر (7 أيام) -51.02%

معلومات سوق Pulse3D (PULSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: