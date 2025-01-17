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سعر Pulse Drip (PDRIP) المباشر لليوم هو USD 0.346165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PDRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pulse Drip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K - تغيير سعر Pulse Drip خلال اليوم هو +4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pulse Drip (PDRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ +0.0145867 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ -0.1384418376 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ -0.2127219233 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ -0.7524552716600404 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0145867 +4.40% 30 يوم $ -0.1384418376 -39.99% 60 يوم $ -0.2127219233 -61.45% 90 يوم $ -0.7524552716600404 -68.49%

تحليل سعر Pulse Drip (PDRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulse Drip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.327702$ 0.327702 $ 0.327702 24 ساعة مرتفع $ 0.355396$ 0.355396 $ 0.355396 عالية طوال الوقت $ 5.17$ 5.17 $ 5.17 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +4.40% تغير السعر (7 أيام) +21.46%

معلومات سوق Pulse Drip (PDRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: