سعر Pulse Drip (PDRIP)
سعر Pulse Drip (PDRIP) المباشر لليوم هو USD 0.346165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PDRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pulse Drip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K
- تغيير سعر Pulse Drip خلال اليوم هو +4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ +0.0145867 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ -0.1384418376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ -0.2127219233 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulse Drip مقابل USD هو $ -0.7524552716600404 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0145867
|+4.40%
|30 يوم
|$ -0.1384418376
|-39.99%
|60 يوم
|$ -0.2127219233
|-61.45%
|90 يوم
|$ -0.7524552716600404
|-68.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulse Drip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+4.40%
+21.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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