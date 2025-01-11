سعر Pulsara (SARA)
سعر Pulsara (SARA) المباشر لليوم هو USD 0.00680675. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pulsara الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.48K
- تغيير سعر Pulsara خلال اليوم هو -6.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pulsara مقابل USD هو $ -0.000442506440185018 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulsara مقابل USD هو $ -0.0011348601 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulsara مقابل USD هو $ +0.0148148158 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulsara مقابل USD هو $ +0.003028056529704239 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000442506440185018
|-6.10%
|30 يوم
|$ -0.0011348601
|-16.67%
|60 يوم
|$ +0.0148148158
|+217.65%
|90 يوم
|$ +0.003028056529704239
|+80.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulsara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-6.10%
-10.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SARA is the utility native token of the Pulsara ecosystem. It has an initial supply of 1,000,000,000 tokens. The burn or mint of the $SARA token will be decided by the community through proposals and voting.
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