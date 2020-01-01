توكنوميكس PULSAR (PLSR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PULSAR (PLSR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PULSAR (PLSR) Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. الموقع الرسمي: https://pulsar.game/home الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.pulsar.game/ اشتر PLSR الآن!

توكنوميكس PULSAR (PLSR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PULSAR (PLSR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 256.58M $ 256.58M $ 256.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 197.45K $ 197.45K $ 197.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03792595 $ 0.03792595 $ 0.03792595 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007454 $ 0.00007454 $ 0.00007454 السعر الحالي: $ 0.00019756 $ 0.00019756 $ 0.00019756 معرفة المزيد عن سعر PULSAR (PLSR)

توكنوميكس PULSAR (PLSR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PULSAR (PLSR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLSR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLSR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLSR، استكشف السعر المباشر لتوكن PLSR!

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