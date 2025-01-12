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سعر Pulsar Coin (PLSR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PLSR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pulsar Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.74 - تغيير سعر Pulsar Coin خلال اليوم هو +10.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pulsar Coin (PLSR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.83% 30 يوم $ 0 +32.22% 60 يوم $ 0 -18.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pulsar Coin (PLSR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulsar Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00118758$ 0.00118758 $ 0.00118758 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +10.83% تغير السعر (7 أيام) -6.44%

معلومات سوق Pulsar Coin (PLSR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: