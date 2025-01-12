سعر Pulsar Coin (PLSR)
سعر Pulsar Coin (PLSR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pulsar Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.74
- تغيير سعر Pulsar Coin خلال اليوم هو +10.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pulsar Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.83%
|30 يوم
|$ 0
|+32.22%
|60 يوم
|$ 0
|-18.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pulsar Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+10.83%
-6.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pulsar Coin [PLSR] is meant to be the smooth transition from the Proof-of-Work centered consensus to the Proof-of-Stake consensus that the cryptocurrency ecosystem will need to adapt to. Utilizing the Curvehash algorithm, we mean to give our community the option to either mine via CPU or collect coins and stake. We are proud that Pulsar doesn't allow for ASIC mining because of the negative impact it is having on our environment and economies. Pulsar will eventually be utilized in Payment Processing and Data Collection. Learn more from our whitepaper and roadmap!
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