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سعر PULSAR (PLSR) المباشر لليوم هو USD 0.02410217 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.55M . يتم تحديث سعر PLSR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PULSAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K - تغيير سعر PULSAR خلال اليوم هو -5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 230.18M

أداء سعر PULSAR (PLSR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ -0.0013355633579489 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0013355633579489 -5.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PULSAR (PLSR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PULSAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02321847$ 0.02321847 $ 0.02321847 24 ساعة مرتفع $ 0.0259179$ 0.0259179 $ 0.0259179 عالية طوال الوقت $ 0.02608487$ 0.02608487 $ 0.02608487 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -5.25% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PULSAR (PLSR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: