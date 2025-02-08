سعر PULSAR (PLSR)
سعر PULSAR (PLSR) المباشر لليوم هو USD 0.02410217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.55M. يتم تحديث سعر PLSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PULSAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K
- تغيير سعر PULSAR خلال اليوم هو -5.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 230.18M
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خلال اليوم، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ -0.0013355633579489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PULSAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0013355633579489
|-5.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PULSAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-5.25%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR.
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