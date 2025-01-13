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سعر PUGGY Coin (PUGGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUGGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUGGY Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K - تغيير سعر PUGGY Coin خلال اليوم هو +10.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PUGGY Coin (PUGGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUGGY Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUGGY Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUGGY Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUGGY Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.77% 30 يوم $ 0 -37.41% 60 يوم $ 0 -46.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUGGY Coin (PUGGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUGGY Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00274201$ 0.00274201 $ 0.00274201 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +10.77% تغير السعر (7 أيام) +1.38%

معلومات سوق PUGGY Coin (PUGGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: