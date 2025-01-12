سعر PUGGY (PUGGY)
سعر PUGGY (PUGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37K. يتم تحديث سعر PUGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUGGY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 278.91
- تغيير سعر PUGGY خلال اليوم هو -3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر PUGGY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUGGY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUGGY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUGGY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.21%
|30 يوم
|$ 0
|-36.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUGGY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.21%
-20.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
**Puggy Token ($PUGGY)** is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world.
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