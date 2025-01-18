سعر PuggleVerse (PUGGLE)
سعر PuggleVerse (PUGGLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUGGLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PuggleVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.94
- تغيير سعر PuggleVerse خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUGGLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUGGLE.
خلال اليوم، كان سعر PuggleVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PuggleVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PuggleVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PuggleVerse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-5.80%
|60 يوم
|$ 0
|-17.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PuggleVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.91%
-2.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Puggle-verse! Where Your Crypto Journey Gets a Wag of Fun! Say Hello to Puggle! Imagine a world where your crypto coins fetch more than just profits; they fetch joy! That's what Puggle is all about a mix of a pug and a beagle that’s not just a digital coin but a ticket to the happiest place in the crypto world. Utility Puggle is the first Meme verse coin In SOLANA , by holding Puggle you will get 2 adorable babies pug and beagle airdrops, competitors of BabyDoge and Bonk . Soon Snuggle, the superhero from PuggleVerse with many benefits, will also be yours.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PUGGLE إلى AUD
A$--
|1 PUGGLE إلى GBP
￡--
|1 PUGGLE إلى EUR
€--
|1 PUGGLE إلى USD
$--
|1 PUGGLE إلى MYR
RM--
|1 PUGGLE إلى TRY
₺--
|1 PUGGLE إلى JPY
¥--
|1 PUGGLE إلى RUB
₽--
|1 PUGGLE إلى INR
₹--
|1 PUGGLE إلى IDR
Rp--
|1 PUGGLE إلى PHP
₱--
|1 PUGGLE إلى EGP
￡E.--
|1 PUGGLE إلى BRL
R$--
|1 PUGGLE إلى CAD
C$--
|1 PUGGLE إلى BDT
৳--
|1 PUGGLE إلى NGN
₦--
|1 PUGGLE إلى UAH
₴--
|1 PUGGLE إلى VES
Bs--
|1 PUGGLE إلى PKR
Rs--
|1 PUGGLE إلى KZT
₸--
|1 PUGGLE إلى THB
฿--
|1 PUGGLE إلى TWD
NT$--
|1 PUGGLE إلى CHF
Fr--
|1 PUGGLE إلى HKD
HK$--
|1 PUGGLE إلى MAD
.د.م--