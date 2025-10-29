معلومات سعر Pug Inu (PUG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -8.50% تغير السعر (7 أيام) -36.47%

سعر Pug Inu (PUG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUG -0.80% على مدار الساعة الماضية، -8.50% على مدار 24 ساعة، و -36.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pug Inu (PUG)

القيمة السوقية $ 126.26K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 126.26K إمداد دورة التداول 355.99T إجمالي العرض 355,985,507,303,208.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pug Inu هي $ 126.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUG يبلغ 355.99T، مع إجمالي عرض 355985507303208.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 126.26K.