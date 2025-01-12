سعر pufETH (PUFETH)
سعر pufETH (PUFETH) المباشر لليوم هو USD 3,374.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUFETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pufETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.18K
- تغيير سعر pufETH خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pufETH مقابل USD هو $ -8.157913137565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pufETH مقابل USD هو $ -549.7153763180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pufETH مقابل USD هو $ +71.4555270920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pufETH مقابل USD هو $ +721.5718674227947 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -8.157913137565
|-0.24%
|30 يوم
|$ -549.7153763180
|-16.28%
|60 يوم
|$ +71.4555270920
|+2.12%
|90 يوم
|$ +721.5718674227947
|+27.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pufETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-0.24%
-9.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.
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