احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUDGY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUDGY.

سعر Pudgy Cat (PUDGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUDGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pudgy Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.55 - تغيير سعر Pudgy Cat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pudgy Cat (PUDGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pudgy Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pudgy Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pudgy Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pudgy Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -10.08% 60 يوم $ 0 +13.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pudgy Cat (PUDGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pudgy Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.47%

معلومات سوق Pudgy Cat (PUDGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: