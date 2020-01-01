توكنوميكس PUCCA ($PUCCA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUCCA ($PUCCA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUCCA ($PUCCA) $PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape. الموقع الرسمي: https://pucca.meme اشتر $PUCCA الآن!

توكنوميكس PUCCA ($PUCCA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUCCA ($PUCCA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K إجمالي العرض: $ 840.00M $ 840.00M $ 840.00M العرض المتداول: $ 840.00M $ 840.00M $ 840.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00459185 $ 0.00459185 $ 0.00459185 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PUCCA ($PUCCA)

توكنوميكس PUCCA ($PUCCA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUCCA ($PUCCA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $PUCCA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $PUCCA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $PUCCA، استكشف السعر المباشر لتوكن $PUCCA!

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