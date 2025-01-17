سعر PUCCA ($PUCCA)
سعر PUCCA ($PUCCA) المباشر لليوم هو USD 0.0039999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.36M. يتم تحديث سعر $PUCCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUCCA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.50K
- تغيير سعر PUCCA خلال اليوم هو +2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 840.00M
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خلال اليوم، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUCCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.49%
+2.48%
+19.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape.
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