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سعر PUCCA ($PUCCA) المباشر لليوم هو USD 0.0039999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.36M . يتم تحديث سعر $PUCCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUCCA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.50K - تغيير سعر PUCCA خلال اليوم هو +2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 840.00M

أداء سعر PUCCA ($PUCCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUCCA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUCCA ($PUCCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUCCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00378647$ 0.00378647 $ 0.00378647 24 ساعة مرتفع $ 0.00415773$ 0.00415773 $ 0.00415773 عالية طوال الوقت $ 0.00432609$ 0.00432609 $ 0.00432609 تغير السعر (1 ساعة) -1.49% تغير السعر (1يوم) +2.48% تغير السعر (7 أيام) +19.04%

معلومات سوق PUCCA ($PUCCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: