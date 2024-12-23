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سعر Public Masterpiece Token (PMT) المباشر لليوم هو USD 0.060186 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M . يتم تحديث سعر PMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Public Masterpiece Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 320.24K - تغيير سعر Public Masterpiece Token خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.58M

أداء سعر Public Masterpiece Token (PMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Public Masterpiece Token مقابل USD هو $ -0.00012939222268745 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Public Masterpiece Token مقابل USD هو $ +0.0017831727 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Public Masterpiece Token مقابل USD هو $ +0.0036498535 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Public Masterpiece Token مقابل USD هو $ +0.00392730009454185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00012939222268745 -0.21% 30 يوم $ +0.0017831727 +2.96% 60 يوم $ +0.0036498535 +6.06% 90 يوم $ +0.00392730009454185 +6.98%

تحليل سعر Public Masterpiece Token (PMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Public Masterpiece Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060079$ 0.060079 $ 0.060079 24 ساعة مرتفع $ 0.060521$ 0.060521 $ 0.060521 عالية طوال الوقت $ 0.060733$ 0.060733 $ 0.060733 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) +1.69%

معلومات سوق Public Masterpiece Token (PMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: