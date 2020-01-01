توكنوميكس PUBLC (PUBLX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUBLC (PUBLX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUBLC (PUBLX) PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem. الموقع الرسمي: https://publc.com الوثيقة البيضاء: https://docs.publc.com اشتر PUBLX الآن!

توكنوميكس PUBLC (PUBLX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUBLC (PUBLX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.03K $ 47.03K $ 47.03K إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 367.28M $ 367.28M $ 367.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01290746 $ 0.01290746 $ 0.01290746 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00012805 $ 0.00012805 $ 0.00012805 معرفة المزيد عن سعر PUBLC (PUBLX)

توكنوميكس PUBLC (PUBLX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUBLC (PUBLX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUBLX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUBLX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUBLX، استكشف السعر المباشر لتوكن PUBLX!

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