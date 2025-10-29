سعر Pubhouse Dominance Index المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PUB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PUB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pubhouse Dominance Index المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PUB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PUB بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Pubhouse Dominance Index

سعر Pubhouse Dominance Index (PUB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PUB إلى USD:

$0.00055606
$0.00055606$0.00055606
+2.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Pubhouse Dominance Index (PUB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:10:01 (UTC+8)

معلومات سعر Pubhouse Dominance Index (PUB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0
$ 0$ 0

-8.50%

+2.07%

+73.74%

+73.74%

سعر Pubhouse Dominance Index (PUB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUB على الإطلاق هو $ 0.00208552، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUB -8.50% على مدار الساعة الماضية، +2.07% على مدار 24 ساعة، و +73.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 542.67K
$ 542.67K$ 542.67K

--
----

$ 542.67K
$ 542.67K$ 542.67K

975.94M
975.94M 975.94M

975,935,373.4458443
975,935,373.4458443 975,935,373.4458443

القيمة السوقية الحالية لـ Pubhouse Dominance Index هي $ 542.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUB يبلغ 975.94M، مع إجمالي عرض 975935373.4458443. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 542.67K.

سجل سعر Pubhouse Dominance Index (PUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pubhouse Dominance Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pubhouse Dominance Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pubhouse Dominance Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pubhouse Dominance Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.07%
30 يوم$ 0+80.99%
60 يوم$ 0+56.09%
90 يوم$ 0--

ما هو Pubhouse Dominance Index ( PUB )

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Pubhouse Dominance Index (PUB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Pubhouse Dominance Index (USD)

كم ستكون قيمة Pubhouse Dominance Index (PUB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pubhouse Dominance Index (PUB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pubhouse Dominance Index.

تحقق الآن من توقعات سعر Pubhouse Dominance Index!

عملة PUB إلى العملات المحلية

توكنوميكس Pubhouse Dominance Index (PUB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pubhouse Dominance Index (PUB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PUB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Pubhouse Dominance Index (PUB)

كم يساوي Pubhouse Dominance Index (PUB) اليوم؟
سعر PUB المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PUB إلى USD الحالي؟
سعر PUB إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pubhouse Dominance Index ؟
القيمة السوقية لعملة PUB هي $ 542.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PUB؟
العرض المتداول لتوكن PUB هو 975.94M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PUB؟
حقق PUB سعرًا قياسيًا قدره 0.00208552 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PUB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 PUB.
ما هو حجم تداول PUB؟
حجم تداول PUB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PUB هذا العام؟
قد يرتفع PUB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PUB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:10:01 (UTC+8)

تحديثات Pubhouse Dominance Index (PUB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

