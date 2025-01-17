سعر Pube Finance (PUBE)
سعر Pube Finance (PUBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pube Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72
- تغيير سعر Pube Finance خلال اليوم هو +0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pube Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pube Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pube Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pube Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.96%
|30 يوم
|$ 0
|+1.22%
|60 يوم
|$ 0
|+10.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pube Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+0.96%
+4.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PUBE is a 100% community driven DeFi coin, fairly launched by avoiding any early access, pre-mining or designation strategies to ensure security to our investors. Our aim is to provide the holder with security by taking our transaction fees and splitting them into two useful channels. Firstly to provide liquidity, creating a more stable token and trade freedom and secondly, a distribution amongst other holders which secures their investments. By providing these benefits $PUBE burns the whales and confirms prosperity for the community. Alongside the benefits of DeFi to the holders, PUBE looks to make a positive impact on the world’s homeless population. We aim to aid foodbanks and fund infrastructure that prevents people from being forced out of their home. 5% of tokens will be withheld in the donation and marketing wallet for this purpose. With your help we can diversify further and spread the influence of PUBE.
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