سعر Psy The Cat (PSYCAT)
سعر Psy The Cat (PSYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.54K. يتم تحديث سعر PSYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Psy The Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.35
- تغيير سعر Psy The Cat خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.57M
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خلال اليوم، كان سعر Psy The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Psy The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Psy The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Psy The Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-74.46%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Psy The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-0.17%
-43.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.
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