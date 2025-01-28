سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)
سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) المباشر لليوم هو USD 0.154291. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKXPRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked XPRT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K
- تغيير سعر pSTAKE Staked XPRT خلال اليوم هو +1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ +0.00192073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.0059742092 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.0157509973 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.02801528435676738 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00192073
|+1.26%
|30 يوم
|$ -0.0059742092
|-3.87%
|60 يوم
|$ -0.0157509973
|-10.20%
|90 يوم
|$ -0.02801528435676738
|-15.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked XPRT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+1.26%
-3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token
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