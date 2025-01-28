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سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) المباشر لليوم هو USD 0.154291 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKXPRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pSTAKE Staked XPRT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K - تغيير سعر pSTAKE Staked XPRT خلال اليوم هو +1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ +0.00192073 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.0059742092 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.0157509973 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.02801528435676738 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00192073 +1.26% 30 يوم $ -0.0059742092 -3.87% 60 يوم $ -0.0157509973 -10.20% 90 يوم $ -0.02801528435676738 -15.36%

تحليل سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked XPRT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.151263$ 0.151263 $ 0.151263 24 ساعة مرتفع $ 0.157443$ 0.157443 $ 0.157443 عالية طوال الوقت $ 9.54$ 9.54 $ 9.54 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +1.26% تغير السعر (7 أيام) -3.76%

معلومات سوق pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: