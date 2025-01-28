شعار pSTAKE Staked XPRT

سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

USD

مخطط سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) المباشر

$0.154291
$0.154291$0.154291
+1.20%(1D)

سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) لليوم

سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) المباشر لليوم هو USD 0.154291. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKXPRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked XPRT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K
- تغيير سعر pSTAKE Staked XPRT خلال اليوم هو +1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKXPRT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKXPRT.

أداء سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ +0.00192073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.0059742092 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.0157509973 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked XPRT مقابل USD هو $ -0.02801528435676738 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00192073+1.26%
30 يوم$ -0.0059742092-3.87%
60 يوم$ -0.0157509973-10.20%
90 يوم$ -0.02801528435676738-15.36%

تحليل سعر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked XPRT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.151263
$ 0.151263$ 0.151263

$ 0.157443
$ 0.157443$ 0.157443

$ 9.54
$ 9.54$ 9.54

-0.28%

+1.26%

-3.76%

معلومات سوق pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

0.00
0.00 0.00

ما هو pSTAKE Staked XPRT ( STKXPRT )

stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة STKXPRT إلى العملات المحلية

1 STKXPRT إلى AUD
A$0.24532269
1 STKXPRT إلى GBP
0.1234328
1 STKXPRT إلى EUR
0.14657645
1 STKXPRT إلى USD
$0.154291
1 STKXPRT إلى MYR
RM0.67733749
1 STKXPRT إلى TRY
5.51744616
1 STKXPRT إلى JPY
¥24.02156579
1 STKXPRT إلى RUB
15.02485758
1 STKXPRT إلى INR
13.34925732
1 STKXPRT إلى IDR
Rp2,488.56416773
1 STKXPRT إلى PHP
9.01522313
1 STKXPRT إلى EGP
￡E.7.75620857
1 STKXPRT إلى BRL
R$0.90877399
1 STKXPRT إلى CAD
C$0.22063613
1 STKXPRT إلى BDT
18.81578745
1 STKXPRT إلى NGN
238.47062669
1 STKXPRT إلى UAH
6.47867909
1 STKXPRT إلى VES
Bs8.640296
1 STKXPRT إلى PKR
Rs43.02558826
1 STKXPRT إلى KZT
79.73604589
1 STKXPRT إلى THB
฿5.22429326
1 STKXPRT إلى TWD
NT$5.08234554
1 STKXPRT إلى CHF
Fr0.1388619
1 STKXPRT إلى HKD
HK$1.20038398
1 STKXPRT إلى MAD
.د.م1.53828127