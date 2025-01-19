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سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)

USD

مخطط سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) المباشر

$0.583462
$0.583462$0.583462
0.00%(1D)

سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) لليوم

سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.583462. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked OSMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.77
- تغيير سعر pSTAKE Staked OSMO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0647670242 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ +0.0670686068 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ +0.0066481416319274 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0647670242-11.10%
60 يوم$ +0.0670686068+11.49%
90 يوم$ +0.0066481416319274+1.15%

تحليل سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

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معلومات سوق pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 138.77
$ 138.77$ 138.77

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ما هو pSTAKE Staked OSMO ( STKOSMO )

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المصدر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)

الموقع الرسمي

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