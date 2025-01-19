احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKOSMO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKOSMO.

سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.583462 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pSTAKE Staked OSMO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.77 - تغيير سعر pSTAKE Staked OSMO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0647670242 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ +0.0670686068 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ +0.0066481416319274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0647670242 -11.10% 60 يوم $ +0.0670686068 +11.49% 90 يوم $ +0.0066481416319274 +1.15%

تحليل سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: