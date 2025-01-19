سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)
سعر pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.583462. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked OSMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.77
- تغيير سعر pSTAKE Staked OSMO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0647670242 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ +0.0670686068 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked OSMO مقابل USD هو $ +0.0066481416319274 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0647670242
|-11.10%
|60 يوم
|$ +0.0670686068
|+11.49%
|90 يوم
|$ +0.0066481416319274
|+1.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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