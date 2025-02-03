احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKBNB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKBNB.

سعر pSTAKE Staked BNB (STKBNB) المباشر لليوم هو USD 648.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pSTAKE Staked BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.53 - تغيير سعر pSTAKE Staked BNB خلال اليوم هو -6.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر pSTAKE Staked BNB (STKBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ -42.637279609785 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ -88.4475153100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ -79.3208331300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ +68.3746637915649 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -42.637279609785 -6.17% 30 يوم $ -88.4475153100 -13.64% 60 يوم $ -79.3208331300 -12.23% 90 يوم $ +68.3746637915649 +11.79%

تحليل سعر pSTAKE Staked BNB (STKBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 641.82$ 641.82 $ 641.82 24 ساعة مرتفع $ 690.98$ 690.98 $ 690.98 عالية طوال الوقت $ 826.83$ 826.83 $ 826.83 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.17% تغير السعر (7 أيام) -10.19%

معلومات سوق pSTAKE Staked BNB (STKBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: