سعر pSTAKE Staked BNB (STKBNB)
سعر pSTAKE Staked BNB (STKBNB) المباشر لليوم هو USD 648.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKBNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked BNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.53
- تغيير سعر pSTAKE Staked BNB خلال اليوم هو -6.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ -42.637279609785 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ -88.4475153100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ -79.3208331300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked BNB مقابل USD هو $ +68.3746637915649 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -42.637279609785
|-6.17%
|30 يوم
|$ -88.4475153100
|-13.64%
|60 يوم
|$ -79.3208331300
|-12.23%
|90 يوم
|$ +68.3746637915649
|+11.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-6.17%
-10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
pSTAKE is a Liquid staking protocol that unlocks liquidity for your staked assets. With pSTAKE, you can securely stake your Proof-of-Stake (PoS) assets, participate in protocol improvements and security to earn staking rewards, and receive staked underlying representative tokens (stkASSETs) which can be used to explore additional yield opportunities across DeFi. At present, pSTAKE supports Binance ($BNB), Cosmos ($ATOM), Persistence ($XPRT) and Ethereum ($ETH) networks’ native tokens, with a view to support more chains and assets in the future.
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