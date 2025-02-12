سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)
سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) المباشر لليوم هو USD 6.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKATOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked ATOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.54
- تغيير سعر pSTAKE Staked ATOM خلال اليوم هو +2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKATOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKATOM.
خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.16885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -1.6394653000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -3.1072428850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -0.27999117219128 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.16885
|+2.53%
|30 يوم
|$ -1.6394653000
|-23.93%
|60 يوم
|$ -3.1072428850
|-45.36%
|90 يوم
|$ -0.27999117219128
|-3.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.53%
-1.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STKATOM إلى AUD
A$10.823
|1 STKATOM إلى GBP
￡5.48
|1 STKATOM إلى EUR
€6.576
|1 STKATOM إلى USD
$6.85
|1 STKATOM إلى MYR
RM30.551
|1 STKATOM إلى TRY
₺246.874
|1 STKATOM إلى JPY
¥1,044.488
|1 STKATOM إلى RUB
₽660.9565
|1 STKATOM إلى INR
₹594.5115
|1 STKATOM إلى IDR
Rp112,295.064
|1 STKATOM إلى PHP
₱398.4645
|1 STKATOM إلى EGP
￡E.345.5825
|1 STKATOM إلى BRL
R$39.456
|1 STKATOM إلى CAD
C$9.727
|1 STKATOM إلى BDT
৳832.001
|1 STKATOM إلى NGN
₦10,300.6875
|1 STKATOM إلى UAH
₴285.5765
|1 STKATOM إلى VES
Bs411
|1 STKATOM إلى PKR
Rs1,911.2185
|1 STKATOM إلى KZT
₸3,466.5795
|1 STKATOM إلى THB
฿233.311
|1 STKATOM إلى TWD
NT$224.817
|1 STKATOM إلى CHF
Fr6.2335
|1 STKATOM إلى HKD
HK$53.3615
|1 STKATOM إلى MAD
.د.م68.774