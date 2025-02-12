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سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) المباشر لليوم هو USD 6.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKATOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pSTAKE Staked ATOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.54 - تغيير سعر pSTAKE Staked ATOM خلال اليوم هو +2.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.16885 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -1.6394653000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -3.1072428850 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -0.27999117219128 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.16885 +2.53% 30 يوم $ -1.6394653000 -23.93% 60 يوم $ -3.1072428850 -45.36% 90 يوم $ -0.27999117219128 -3.92%

تحليل سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.63$ 6.63 $ 6.63 24 ساعة مرتفع $ 6.9$ 6.9 $ 6.9 عالية طوال الوقت $ 21.11$ 21.11 $ 21.11 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.53% تغير السعر (7 أيام) -1.43%

معلومات سوق pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: