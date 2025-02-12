شعار pSTAKE Staked ATOM

سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

USD

مخطط سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) المباشر

$6.85
$6.85$6.85
+2.50%(1D)

سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) لليوم

سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) المباشر لليوم هو USD 6.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKATOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pSTAKE Staked ATOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.54
- تغيير سعر pSTAKE Staked ATOM خلال اليوم هو +2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.16885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -1.6394653000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -3.1072428850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pSTAKE Staked ATOM مقابل USD هو $ -0.27999117219128 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.16885+2.53%
30 يوم$ -1.6394653000-23.93%
60 يوم$ -3.1072428850-45.36%
90 يوم$ -0.27999117219128-3.92%

تحليل سعر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pSTAKE Staked ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 6.63
$ 6.63$ 6.63

$ 6.9
$ 6.9$ 6.9

$ 21.11
$ 21.11$ 21.11

--

+2.53%

-1.43%

معلومات سوق pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.54
$ 44.54$ 44.54

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ما هو pSTAKE Staked ATOM ( STKATOM )

Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.

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المصدر pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

الموقع الرسمي

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عملة STKATOM إلى العملات المحلية

1 STKATOM إلى AUD
A$10.823
1 STKATOM إلى GBP
5.48
1 STKATOM إلى EUR
6.576
1 STKATOM إلى USD
$6.85
1 STKATOM إلى MYR
RM30.551
1 STKATOM إلى TRY
246.874
1 STKATOM إلى JPY
¥1,044.488
1 STKATOM إلى RUB
660.9565
1 STKATOM إلى INR
594.5115
1 STKATOM إلى IDR
Rp112,295.064
1 STKATOM إلى PHP
398.4645
1 STKATOM إلى EGP
￡E.345.5825
1 STKATOM إلى BRL
R$39.456
1 STKATOM إلى CAD
C$9.727
1 STKATOM إلى BDT
832.001
1 STKATOM إلى NGN
10,300.6875
1 STKATOM إلى UAH
285.5765
1 STKATOM إلى VES
Bs411
1 STKATOM إلى PKR
Rs1,911.2185
1 STKATOM إلى KZT
3,466.5795
1 STKATOM إلى THB
฿233.311
1 STKATOM إلى TWD
NT$224.817
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Fr6.2335
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