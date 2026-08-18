سعر pSTAKE Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع pSTAKE Finance (PSTAKE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSTAKE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PSTAKE.

يحتل pSTAKE Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,627، مع عرض متداول قدره 439.65M PSTAKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSTAKE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.21، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PSTAKE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.43.

معلومات سوق pSTAKE Finance (PSTAKE)

القيمة السوقية $ 47.63K$ 47.63K $ 47.63K الحجم (24 ساعة) $ 15.43$ 15.43 $ 15.43 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K إمداد دورة التداول 439.65M 439.65M 439.65M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ pSTAKE Finance هي $ 47.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.43. العرض المتداول لـ PSTAKE يبلغ 439.65M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.17K.