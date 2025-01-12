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سعر PssyMonstr (PSSYMONSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00100584 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M . يتم تحديث سعر PSSYMONSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PssyMonstr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 741.77 - تغيير سعر PssyMonstr خلال اليوم هو -0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.89M

أداء سعر PssyMonstr (PSSYMONSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PssyMonstr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PssyMonstr مقابل USD هو $ -0.0003227893 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PssyMonstr مقابل USD هو $ -0.0003610923 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PssyMonstr مقابل USD هو $ -0.0001430074786872317 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.64% 30 يوم $ -0.0003227893 -32.09% 60 يوم $ -0.0003610923 -35.89% 90 يوم $ -0.0001430074786872317 -12.44%

تحليل سعر PssyMonstr (PSSYMONSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PssyMonstr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00103891$ 0.00103891 $ 0.00103891 عالية طوال الوقت $ 0.00318375$ 0.00318375 $ 0.00318375 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) -0.64% تغير السعر (7 أيام) -9.63%

معلومات سوق PssyMonstr (PSSYMONSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: