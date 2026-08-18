سعر psa10 coin اليوم

السعر المباشر لمشروع psa10 coin (GRAIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRAIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GRAIL.

يحتل psa10 coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,946.19، مع عرض متداول قدره 999.31M GRAIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRAIL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00133681، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRAIL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق psa10 coin (GRAIL)

القيمة السوقية $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K إمداد دورة التداول 999.31M 999.31M 999.31M إجمالي العرض 999,309,877.066158 999,309,877.066158 999,309,877.066158

القيمة السوقية الحالية لـ psa10 coin هي $ 13.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRAIL يبلغ 999.31M، مع إجمالي عرض 999309877.066158. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.95K.