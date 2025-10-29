معلومات سعر Pryzm (PRYZM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00122696 $ 0.00122696 $ 0.00122696 24 ساعة منخفض $ 0.0012724 $ 0.0012724 $ 0.0012724 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00122696$ 0.00122696 $ 0.00122696 24 ساعة مرتفع $ 0.0012724$ 0.0012724 $ 0.0012724 عالية طوال الوقت $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 أدنى سعر $ 0.00122696$ 0.00122696 $ 0.00122696 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -3.54% تغير السعر (7 أيام) -31.25% تغير السعر (7 أيام) -31.25%

سعر Pryzm (PRYZM) في الوقت الحقيقي هو $0.00122696. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PRYZM بين أدنى سعر $ 0.00122696 وأعلى سعر $ 0.0012724، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPRYZM على الإطلاق هو $ 0.120383، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00122696.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PRYZM -0.01% على مدار الساعة الماضية، -3.54% على مدار 24 ساعة، و -31.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pryzm (PRYZM)

القيمة السوقية $ 304.24K$ 304.24K $ 304.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 247.96M 247.96M 247.96M إجمالي العرض 1,051,280,848.66368 1,051,280,848.66368 1,051,280,848.66368

القيمة السوقية الحالية لـ Pryzm هي $ 304.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRYZM يبلغ 247.96M، مع إجمالي عرض 1051280848.66368. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.