معلومات سعر Prystine (PRYS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +17.70% تغير السعر (1يوم) +3.37% تغير السعر (7 أيام) -31.13% تغير السعر (7 أيام) -31.13%

سعر Prystine (PRYS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PRYS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPRYS على الإطلاق هو $ 0.00595177، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PRYS +17.70% على مدار الساعة الماضية، +3.37% على مدار 24 ساعة، و -31.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Prystine (PRYS)

القيمة السوقية $ 579.99K$ 579.99K $ 579.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 579.99K$ 579.99K $ 579.99K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,993,352.876457 999,993,352.876457 999,993,352.876457

القيمة السوقية الحالية لـ Prystine هي $ 579.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRYS يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999993352.876457. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 579.99K.